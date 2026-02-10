Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

Роскомнадзор заявил, что будет продолжать ограничивать работу Telegram

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что работу сервиса будут продолжать ограничивать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России. «По-прежнему [в Telegram] (...) не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — рассказали в пресс-службе.

Ведомство добавило, что открыто для работы с любыми отечественными и зарубежными интернет-ресурсами, но при условии уважения к России и ее гражданам.

Ранее стало известно, что Telegram грозят многомиллионные штрафы в России. Мессенджер обвиняют в отказе удалить запрещенную информацию.