Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:33, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

Роскомнадзор заявил, что будет продолжать ограничивать работу Telegram
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что работу сервиса будут продолжать ограничивать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России. «По-прежнему [в Telegram] (...) не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — рассказали в пресс-службе.

Ведомство добавило, что открыто для работы с любыми отечественными и зарубежными интернет-ресурсами, но при условии уважения к России и ее гражданам.

Ранее стало известно, что Telegram грозят многомиллионные штрафы в России. Мессенджер обвиняют в отказе удалить запрещенную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в новом докладе

    Раскрыты самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

    Захарова назвала страны Европы несчастными рабами

    Москвичей назвали лидерами по количеству свиданий

    Виктор Бут рассказал об участии в боевых действиях в Африке

    Россиян начнут строже наказывать за борщевик на даче

    В Грузии начался суд над Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok