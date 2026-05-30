В пяти регионах России 1 июня объявили выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято в Крыму. Указ об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня в республике подписал глава региона Сергей Аксенов. Аналогичные документы были утверждены в Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Выходной день в понедельник, 1 июня, в указанных регионах был установлен в связи с празднованием Дня Святой Троицы.

Троица будет праздноваться в воскресенье, 31 мая. Ей предшествует Троицкая родительская суббота.