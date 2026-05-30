Троицкая родительская суббота в 2026 году: дата, история и традиции

В Русской православной церкви существуют так называемые родительские субботы — дни особого поминовения усопших, когда принято посещать кладбища и молиться за родных и близких, отошедших в мир иной. Таких суббот в году семь, и лишь одна — Троицкая — приходится на лето. Причем дата этого поминального дня каждый год разная. «Лента.ру» рассказывает, когда отмечается Троицкая родительская суббота в 2026 году, а также об истории и традициях этого дня.

Троицкая родительская суббота в 2026 году: дата

Эта родительская суббота всегда приходится на день накануне великого торжества — Троицы, или Пятидесятницы. Троица празднуется на 50-й день после Светлого Христова Воскресения, Пасхи. Пасха — переходящий праздник, то есть дата его каждый год разная. Соответственно, плавающие даты и у Троицы, и у Троицкой родительской субботы.

В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля, Троица будет праздноваться в воскресенье 31 мая. А в субботу накануне принято поминать усопших.

Троицкая родительская суббота в 2026 году будет 30 мая

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Родительские субботы в 2026 году Зимой существует всего один день поминовения усопших — это Вселенская мясопустная родительская суббота, которая в 2026 году выпала на 14 февраля — за неделю до Великого поста. На весну 2026 года пришлось пять родительских суббот, три из которых выпали на период Великого поста. Это суббота 2-й седмицы (недели) поста — 7 марта, суббота 3-й седмицы — 14 марта и суббота 4-й седмицы — 21 марта. Церковь категорически не одобряет традицию посещать кладбища на Пасху; разделить радость от светлого праздника с теми, кто уже покинул этот мир, можно в специальный день — Радоницу, которая в 2026 году пришлась на 21 апреля. Троицкая родительская суббота выпала на 30 мая. Осенью в 2026 году будет всего один день, когда обязательно следует помолиться за усопших — это Дмитриевская родительская суббота, которая в 2026 году выпадает на 7 ноября.

История и суть Троицкой субботы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Суббота еще в Книге бытия упоминается как день отдыха или день покоя, назначенный самим Господом после Сотворения мира, — рассказывает историк церкви богослов Сергей Козловский. — "Шаббат" на иврите это и означает "покой". Но покой, согласно христианскому вероучению, — это ведь не только отдых в обыденном понимании, но и упокоение. Отсюда и пошла традиция молиться за родителей, то есть предков, нашедших покой на небесах, а позже — и вообще за всех христиан».

Троицкая суббота в духовном смысле — это последний день ветхозаветной церкви, поэтому на службе в эту субботу и звучит возглас «Конечный день вспомним, верные!»

Сергей Козловский богослов

«Верные» — это христиане, которые следуют за Иисусом Христом, возвестившим начало новой жизни, поясняет Козловский. Ведь на следующий день, в Троицу, когда на апостолов сошел Святой дух, образовалась вселенская апостольская Церковь Христова.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Троицкая — наряду с Мясопустной, одна из двух вселенских родительских суббот. Вселенскими эти субботы называются потому, что они предшествуют двум великим праздникам — Пасхе и Троице, и их отмечают абсолютно все православные церкви мира.

В эти дни поминают не только родственников, но и вообще всех почивших когда-либо христиан

«Для Господа нет живых и мертвых, а значит, наша любовь к близким и ближним в широком смысле не заканчивается с их кончиной, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей Алексий Ростовцев. — Не случайно именно в день Пятидесятницы святой апостол Петр говорит, что Бог воскресил Спасителя, расторгнув узы смерти. А составитель молитв на вечерню Троицы святитель Василий Великий напоминает, что Господь в этот день принимает молитвы обо всех усопших и даже о находящихся в аду».

В Троицкую родительскую субботу мы молимся об упокоении душ и прощении грехов не только наших родственников, но и всех почивших православных христиан. Все они вместе с нами будут праздновать Троицу — День рождения Церкви, когда на святых апостолов сошел Святой Дух и многие неверующие уверовали в триединство Божие

Алексий Ростовцев клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей

Традиции Троицкой субботы

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Обычно церковная служба на Троицкую родительскую субботу начинается в 9 часов утра. Но в храм лучше прийти заранее, чтобы спокойно поставить свечи, помолиться у икон за усопших самостоятельно и подать заупокойные записки.

Как подать записку об упокоении Во время первой части литургии — так называемой проскомидии — проводится общая молитва верующих, когда священник перечисляет все имена, написанные в церковной записке о упокоении. И вся церковь молится о них. Записки о здравии и об упокоении чаще всего находятся около свечного ящика, где продаются также свечи, иконы и другие предметы церковного культа. Иногда они располагаются на специальных столах, где есть также ручки или карандаши. Бывают случаи, когда записки лежат у входа в церковь. Записка может быть отпечатана типографским способом, но чаще в храмах можно встретить пустые бланки. Тогда записку придется оформить самому: сверху надо нарисовать восьмиконечный крест;

под ним написать и подчеркнуть надпись «О упокоении»;

после черты написать полные крестильные имена усопших в родительном падеже;

если после смерти не прошло 40 дней, то перед именем пишут «нов.» («новопреставленный»);

перед именами детей пишут «младенца» или «отрока» в зависимости от возраста;

перед именами священников указывается его сан, например «прот.» («протоиерей»). Обычно в одной записке поминают до 10 имен. Если усопших больше, стоит написать еще одну записку. В записках о упокоении нельзя упоминать: адептов других религий;

некрещеных;

самоубийц. «В Русской церкви очень строгое отношение к самоубийцам, ведь фактически они нарушили волю Господа, уйдя из жизни, дарованной Им, по собственному велению, — поясняет отец Алексий. — Скажу больше, родственникам самоубийц даже запрещено молиться за них в храме — только вне его пределов. И, конечно, запрещено подавать записки о упокоении. Однако если вам неизвестно, как умер человек и был ли он крещен, то лучше все же подать записку, руководствуясь словами блаженного Аврелия Августина: "Лучше ошибиться в любви, чем в ее отсутствии"».

Если вы хотите, чтобы усопшего поминали в храме в течение 40 дней, то можно заказать по нему сорокоуст. После литургии в Троицкую родительскую субботу служится панихида по умершим.

«Многие верующие приносят на могилы продукты, но православная церковь считает это проявлением язычества, — продолжает священник Ростовцев. — Лучше отнести их в храм и оставить на специальных поминальных столах для освящения. Эти продукты называются "помин", и их после службы раздают всем желающим для поминальной трапезы».

Что можно принести в храм для освящения:

домашнюю выпечку;

кагор;

постную еду;

сладости;

фрукты.

Мясные и молочные продукты приносить в этот день для освящения не принято.

После выхода из храма можно раздать милостыню тем, кто ее просит, и попросить помолиться за их близких.

После службы у православных принято посещать кладбища, где обычно ухаживают не только за «своими», но и за заброшенными могилами.

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

«Ухаживать за могилами, конечно, очень важно, но не стоит забывать, что эти цветы и красивые памятники больше нужны живым», — напоминает отец Алексий.

Усопшим нужны ваша искренняя молитва и любовь. Причем молиться за них можно и нужно не только в родительские субботы, но и в любые дни Алексий Ростовцев клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей

После посещения кладбища принято устраивать поминальную трапезу. Троицкая родительская суббота — день не постный, поэтому на столе могут быть любые блюда, любимые усопшими родственниками, и, обязательно, кутья. А вот от алкоголя и шумных застолий лучше воздержаться.