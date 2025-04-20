Россиян призвали не ходить на кладбище на Пасху

Священник Максим Портнов призвал россиян на Пасху не ходить на кладбище

Священник Максим Портнов призвал россиян на Пасху воздержаться от посещения кладбища. Соответствующий комментарий публикует aif.ru.

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка объяснил, что православные христиане не ходят на кладбища на Пасху и в течение Светлой седмицы, которая длится неделю после праздника.

«Причина, по которой в советский период люди стали ходить на кладбище на Пасху, была очень простой. Храмы были закрыты, и единственным местом, где православные могли безбоязненно встретиться и как раз-таки поздравить друг друга с Пасхой, а порой вообще чуть ли не службу провести, было кладбище. Эта вынужденная необходимость стала неправильной традицией», — подчеркнул он.

При этом Портнов напомнил, что через девять дней после Пасхи отмечается Радоница, когда следует посещать могилы близких и родственников.

«У нас существует такой праздник, который называется Радоница, то есть усопшие радуются, что наконец-то к ним можно прийти», — подытожил он.

Ранее в апреле Путин поздравил граждан России с Пасхой. По словам президента, праздник Пасхи дарит всем любовь, надежду, а также веру в добро и справедливость.