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10:04, 20 апреля 2025Россия

Путин поздравил граждан России с Пасхой

Путин: Праздник Пасхи дарит всем любовь, надежду, веру в добро и справедливость
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Великим праздником Пасхи. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — отмечено в тексте поздравления.

По словам президента, праздник Пасхи дарит всем любовь, надежду, а также веру в добро и справедливость. Кроме того, Русская православная церковь играет сегодня важную роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, добавил Владимир Путин.

Ранее граждан России со Светлым Христовым Воскресением поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проводил праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, где присутствовали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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