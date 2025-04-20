Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой

Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении поздравил россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в Храме Христа Спасителя поздравил россиян с Пасхой, передает РИА Новости.

Глава РПЦ пообещал молиться и трудиться, чтобы справедливый и прочный мир установился «на просторах исторической Руси».

«И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения», — сказал патриарх.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в пасхальную ночь в храм Христа Спасителя. До этого в собор привезли Благодатный огонь из Иерусалима.

