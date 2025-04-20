Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 20 апреля 2025Россия

Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой

Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении поздравил россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в Храме Христа Спасителя поздравил россиян с Пасхой, передает РИА Новости.

Глава РПЦ пообещал молиться и трудиться, чтобы справедливый и прочный мир установился «на просторах исторической Руси».

«И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения», — сказал патриарх.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в пасхальную ночь в храм Христа Спасителя. До этого в собор привезли Благодатный огонь из Иерусалима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников

    В небе над Украиной не зафиксировали ни одной ракеты

    Сербский президент украсил яйца к Пасхе надписью «Я — болван»

    Путин и Собянин пообщались в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой

    В российском регионе ввели режим ЧС из-за дождей и паводков

    В ОАЭ оценили последний обмен пленными между Россией и Украиной

    Путин приехал в храм Христа Спасителя

    Молодежь внезапно начала голодать и довела себя до истощения. На что готовы зумеры ради недосягаемых идеалов красоты?

    Военкор заявил о возможности закончить украинский конфликт за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости