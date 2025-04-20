Путин приехал в храм Христа Спасителя

Путин приехал в пасхальную ночь в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин приехал в пасхальную ночь в храм Христа Спасителя, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Особенно важные кадры именно сегодня», — говорится в публикации.

Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости опубликовал видео из храма, на котором разговаривают друг с другом Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.