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00:12, 20 апреля 2025Россия

Путин приехал в храм Христа Спасителя

Путин приехал в пасхальную ночь в храм Христа Спасителя
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин приехал в пасхальную ночь в храм Христа Спасителя, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Особенно важные кадры именно сегодня», — говорится в публикации.

Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости опубликовал видео из храма, на котором разговаривают друг с другом Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

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