Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?

Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.

Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия Владимир Путин Президент России

При этом российский лидер обратил внимание на то, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника. Ход этого перемирия покажет, насколько Украина хочет урегулирования, добавил Путин.

Наряду с этим президент РФ отметил, что Москва приветствует стремление Вашингтона к завершению конфликта.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Путин назвал количество нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам

Также в ходе встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Путин констатировал, что Украина более 100 раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам.

«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — сказал российский лидер.

Герасимов, в свою очередь, отчитался перед президентом о продолжении наступления на 11 направлениях. Глава Генштаба ВС РФ заявил, что все шесть российских группировок ведут наступление.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ также отчитался перед президентом о том, что группировка российских войск «Север» ведет наступление в Курской области, основная часть региона освобождена — это 1260 квадратных километров, 99,5% от занятой ВСУ территории. Российским войскам осталось освободить два участка, где идут боевые действия, — это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Также Герасимов сообщил, что завершается зачистка Горнальского мужского монастыря. Районы, куда пытался вторгнуться противник, изолированы, идет уничтожение украинских боевиков.

В РПЦ поприветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

В Русской православной церкви (РПЦ) поприветствовали пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — отметил Кипшидзе.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России объявило точные сроки перемирия на Пасху

Как заявили позже в Министерстве обороны России, российская сторона в честь Пасхи не будет вести огонь против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) с 19 апреля (18:00 московского времени) вплоть до наступления 21 апреля.

В соответствии с решением президента России Владимира Путина командующий Объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов приказал всем командирам российских группировок прекратить огонь и боевые действия в указанные сроки.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — уточнили в Минобороны.

Зеленский отреагировал на объявление пасхального перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на слова российского лидера Владимира Путина, который объявил пасхальное перемирие и призвал Киев последовать примеру Москвы.

«Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Таким образом, украинский лидер прямо не отверг идею пасхального перемирия, но и не согласился на предложение Путина.

В Госдуме заявили о возможной провокации Украины в пасхальное перемирие

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что, возможно, Украина будет совершать провокации в пасхальное перемирие.

Как заметил спикер, президент Украины Владимир Зеленский позволил проводить фестиваль ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в праздник Пасхи.

«Поэтому ничего святого у них нет», — заключил Чепа.

В России отметили важность объявленного Путиным пасхального перемирия

Военблогер Алексей Живов в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии словами «дух захватывает».

Как отметил блогер, в объявлении пасхального перемирия командующий Объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов рассказал о том, что «все шесть группировок ведут наступление на 11 направлениях». По мнению Живова, это является ключевым в докладе генерала.

«Самое время для пасхального перемирия», — написал военблогер. Он также предположил, что киевские власти «с радостью откликнутся на наш религиозно-гуманистический акт милосердия».

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, заявил, что, если Украина не последует примеру России и не объявит пасхальное перемирие, то это означает, что все разговоры Киева о мире — пустышка.

«С учетом общего международного контекста, с одной стороны, и тем, что наше государство, наш президент очень дорожит гуманитарной составляющей, это решение может иметь очень серьезное значение для того, чтобы здравомыслящие люди знали, до какой степени Российская Федерация действительно готова к миру прочному, надежному», — заявил Климов.