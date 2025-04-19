Кремль: Президент Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле. Заявление передает РИА Новости.

Как уточнил российский лидер, пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник. Однако президент обратил внимание на то, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Путин подчеркнул, что ход перемирия покажет готовность Киева к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский будет готов идти на переговоры.