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16:50, 19 апреля 2025Россия

Путин объявил пасхальное перемирие

Кремль: Президент Путин объявил пасхальное перемирие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле. Заявление передает РИА Новости.

Как уточнил российский лидер, пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник. Однако президент обратил внимание на то, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Путин подчеркнул, что ход перемирия покажет готовность Киева к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский будет готов идти на переговоры.

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