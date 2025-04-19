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16:32, 19 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали слабое звено в вопросе урегулирования украинского конфликта

Сенатор Джабаров назвал Зеленского слабым звеном в решении украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Ppress Service / Reuters

Урегулирование украинского конфликта возможно только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский будет готов идти на переговоры, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так о сроках нормализации ситуации сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Урегулирование возможно лишь в одном случае: если Зеленский будет готов идти на переговоры. Он же отрицает любые варианты. Чуть ли не говорит о границах с 91-го года, что вообще смешно

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

«Я думаю, что самое слабое звено в этой схеме — это Зеленский. Он ведет себя настолько развязно, что он не боится ничего и, честно говоря, раздражает уже американцев и их союзников», — рассказал Джабаров.

По мнению сенатора, украинский лидер почувствовал, что якобы может решать судьбу всей Европы.

«Я думаю, что пока он не изменит свою позицию либо пока его законным образом не уберут из власти, то ситуация будет продолжаться», — заключил он.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что уже на ближайшей встрече в Лондоне представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии может быть принято решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. В беседе с The New York Post он сообщил, что затем страны Запада намерены провести переговоры по перемирию с Россией.

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