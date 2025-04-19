В США заявили о скором решении по перемирию на Украине. Что хотят предложить России, чтобы она согласилась на переговоры?

NYP: Запад намерен утвердить план прекращения огня на Украине в Лондоне

Высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что уже на этой неделе может быть принято решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Украине. В беседе с The New York Post (NYP) он сообщил, что затем страны Запада намерены провести переговоры по перемирию с Россией.

По словам чиновника, сделку должны согласовать в Лондоне во время встречи представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии. «И как только мы этого достигнем, тогда будут определены следующие шаги», — указал собеседник издания.

На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. (...) Затем цель будет состоять в том, чтобы провести [обсуждение] с россиянами и сказать: «Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение» представитель администрации США

Привлекать Россию к переговорам намерены с помощью «пряника»

В материале говорится, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может сделать Москве несколько предложений, чтобы усадить за стол переговоров. Например, предоставить Москве «пряник» в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов.

Тем не менее другие эксперты считают, что это будет противоречить предыдущим угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. По словам российского лидера, Вооруженные силы РФ создали условия для начала серьезного международного диалога. «Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, и разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — подчеркнул глава государства.

В США заявили, что Украина поддержала мирный план Трампа

Также стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о поддержке Киевом 90 процентов мирной программы Трампа, представленной на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Представитель американской администрации рассказал, что до ответа Москвы Киев планирует проработать пункты мирного соглашения, которые касаются линий прекращения огня. По словам американского политика, основное разногласие сторон — земля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает новые регионы РФ российскими территориями. При этом он готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах, что отчуждает от Украины около 20 процентов земель.