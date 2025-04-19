Украина поддержала мирный план Трампа

NYP: Украина поддержала мирный план президента США Трампа

Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев согласен с 90 процентами мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом пишет New York Post (NYP).

Украина поддержала мирный план госсекретаря США Марко Рубио и теперь ожидает решения России. Предполагается, что, если Москва не примет предложение Трампа, он покинет стол переговоров. Спецпосланник лидера США Стив Уиткофф допустил, что Россию «заманят пряником». Им может стать смягчение санкций и разморозка арестованных активов.

Представитель американской администрации рассказал, что до ответа России Украина планирует проработать пункты мирного соглашения, которые касаются линий прекращения огня. По словам американского политика, основное разногласие сторон — земля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает оккупированные территории российскими. При этом он готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах, что отчуждает от Украины около 20 процентов земель.

Аналитик Алекс Плитсас из Атлантического совета отметил, что украинцы продемонстрировали готовность к миру, в отличие от русских. Это вынуждает Америку давить на Россию. По его словам, если Трамп прекратит военную помощь Киеву и проигнорирует Москву, та продолжит проводить агрессивные действия и захватит еще больше чужих территорий.

Ранее сообщалось, что предложенный в Париже проект соглашения по Украине, вероятно, не содержит гарантий безопасности для Киева со стороны США. Без США у Европы недостаточно военных и разведывательных данных, необходимых для поддержки Украины.