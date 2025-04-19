В США назвали возможные детали соглашения по Украине

WP: Проект соглашения по Украине, вероятно, не содержит гарантий со стороны США

Предложенный в Париже проект соглашения по Украине, вероятно, не содержит гарантий безопасности для Киева со стороны США. Возможные детали соглашения назвало издание Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

«Препятствием может стать то, что он, похоже, не включает в себя гарантии безопасности, поддерживаемые США. Вместо этого Украина, по-видимому, будет предоставлена ​​сама себе с помощью европейских стран», — говорится в статье.

Собеседники издания подчеркнули, что без США у Европы недостаточно военных и разведывательных данных, необходимых для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США на данный момент не обсуждают возможность выделить Украине новые пакеты военной помощи после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.