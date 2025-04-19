Главное
Россия
Мир
Бывший СССР
Экономика
Силовые структуры
Наука и техника
Культура
Спорт
Интернет и СМИ
Ценности
Путешествия
Из жизни
Среда обитания
Забота о себе
Победа
Войти
Эксклюзивы
Статьи
Галереи
Видео
Спецпроекты
Мини-игры
Мотор
Архив
Лента добра
Хочешь видеть только хорошие новости? Жми!
Вернуться в обычную ленту?
Войти
Мир
Все
Политика
Общество
Происшествия
Конфликты
Преступность
03:41, 19 апреля 2025
Мир
Последние новости
Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части. Семерым это удалось
01:59
Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств
03:25
Появилось видео эвакуации задержанного австралийского наемника ВСУ
03:23
Пушков прокомментировал давление на Вучича со стороны бывшего премьера Бельгии
03:09
Раскрыт срок снижения солнечной активности
02:58
Раскрыт адресат угроз США выйти из переговоров по Украине
02:54
Россиянам рассказали о продолжительности летнего тепла
02:50
Очевидец рассказал о побеге украинских военных из Угледара
02:49
Стало известно о разработанном США плане мониторинга прекращения огня на Украине
02:04
В США признали невозможность победить Россию на Украине
01:59
Все новости
Редакция
Реклама
Контакты
Пресс-релизы
Техподдержка
Спецпроекты
Вакансии
RSS
Условия использования
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Мини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Новые материалы
Все новости