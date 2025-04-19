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03:41, 19 апреля 2025Мир
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Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части. Семерым это удалось

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