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20:25, 18 апреля 2025Мир

Трамп понадеялся на скорое мирное соглашение по Украине

Трамп: США хотят как можно скорее получить мирное соглашение по Украине
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет как можно скорее получить мирное соглашение по Украине. Его цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что у Белого дома нет конкретного количества дней на заключение мира. «Но мы хотим сделать все это быстро», — добавил он.

Трамп также подтвердил, что если одна из сторон «крайне усложнит процесс» заключения мира, то США выйдут из переговоров. При этом он выразил надежду на то, что так делать им не придется.

Кроме того, американский президент допустил, что Штаты могут прекратить военную помощь Украине.

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