Путин раскрыл подробности пасхального перемирия

Пасхальное перемирие начнет работать с 18:00 часов 19 апреля до 00:00 часов с воскресенья на понедельник. Подробности объявленного российской стороной перемирия раскрыл президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00:00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал глава государства.
Президент добавил, что войска России должны быть готовы к отражению возможных нарушений пасхального перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в субботу, 19 апреля.