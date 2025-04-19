Путин раскрыл подробности пасхального перемирия

Путин: Пасхальное перемирие начнет работать с 18 часов 19 апреля

Пасхальное перемирие начнет работать с 18:00 часов 19 апреля до 00:00 часов с воскресенья на понедельник. Подробности объявленного российской стороной перемирия раскрыл президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00:00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал глава государства.

Президент добавил, что войска России должны быть готовы к отражению возможных нарушений пасхального перемирия и провокаций со стороны противника.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в субботу, 19 апреля.