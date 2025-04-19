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17:49, 19 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили о возможной провокации Украины в пасхальное перемирие

Депутат Госдумы Чепа: Ожидаются провокации Украины в пасхальное перемирие
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stringer / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что, возможно, Украина будет совершать провокации в пасхальное перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заметил спикер, президент Украины Владимир Зеленский позволил проводить фестиваль ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в праздник Пасхи.

«Поэтому ничего святого у них нет», — заключил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. При этом глава государства уточнил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника.

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