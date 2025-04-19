Минобороны России объявило точные сроки перемирия на Пасху

МО РФ: Огонь на Пасху не будет вестись до наступления 21 апреля

Российская сторона в честь Пасхи не будет вести огонь против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) с 19 апреля (18:00 московского времени) вплоть до наступления 21 апреля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России (МО РФ).

В военном ведомстве рассказали, что решение о перемирии принял президент России Владимир Путин. В соответствии с ним командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов распорядился всем командирам российских группировок прекратить огонь и боевые действия в указанные сроки.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — уточнили в Минобороны.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин объявил пасхальное перемирие. Глава государства уточнил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Путин подчеркнул, что ход перемирия покажет готовность Киева к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.