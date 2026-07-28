Возинья может столкнуться с запретом на использование прозвища

Вратарю сборной Кабо-Верде Возинье могут запретить использовать прозвище

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может столкнуться с запретом на использование своего прозвища в чемпионате Чили. Об этом сообщает Sport24.

40-летний голкипер достиг договоренности с чилийским клубом «Коло-Коло» о подписании контракта. В ближайшее время он прибудет в Чили, пройдет медобследование и подпишет соглашение.

Согласно правилам чилийского чемпионата, на спине у футболиста может быть написана фамилия отца, фамилия матери или обе фамилии. Использовать прозвища запрещено. Полное имя вратаря — Жозимар Жозе Эвора Диаш, а Возинья — прозвище. Сохранить его он сможет лишь в случае получения специального разрешения или изменения регламента.

Ранее Возинья рассказал о жизни после ЧМ-2026, на котором его сборная смогла выйти в плей-офф. «Я очень счастлив и благодарен тому, что произошло в моей жизни. Конечно, такого нельзя ожидать, но это было безумно, невероятно, что нельзя передать словами. Сейчас мне немного сложно», — заявил вратарь.

Количество подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло с 56 тысяч до более чем 29 миллионов. Футболист отметил, что популярность обрушилась на него внезапно.