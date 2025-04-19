Военблогер отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии словами «дух захватывает»

Военблогер Алексей Живов в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии, объявленном российской стороной в зоне специальной военной операции (СВО), словами «дух захватывает».
Блогер заметил, что в объявлении пасхального перемирия командующий Объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов рассказал о том, что «все шесть группировок ведут наступление на 11 направлениях». По мнению Живова, это является ключевым в докладе генерала.
«Самое время для пасхального перемирия», — написал военблогер, заметив, что киевские власти «с радостью откликнутся на наш религиозно-гуманистический акт милосердия».
Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО.