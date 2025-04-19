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18:00, 19 апреля 2025Россия

Военблогер отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии словами «дух захватывает»

Военблогер Живов: От пасхального перемирия дух захватывает
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Военблогер Алексей Живов в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии, объявленном российской стороной в зоне специальной военной операции (СВО), словами «дух захватывает».

Блогер заметил, что в объявлении пасхального перемирия командующий Объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов рассказал о том, что «все шесть группировок ведут наступление на 11 направлениях». По мнению Живова, это является ключевым в докладе генерала.

«Самое время для пасхального перемирия», — написал военблогер, заметив, что киевские власти «с радостью откликнутся на наш религиозно-гуманистический акт милосердия».

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО.

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