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15:02, 21 июля 2026Наука и техника

Названа главная ошибка при хранении техники дома

BGR: Домашняя электроника сломается, если хранить ее в холодном гараже или сарае
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock AI / Shutterstock / Fotodom

Журналисты портала BGR призвали пользователей соблюдать температурный режим при хранении электроники дома. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, люди по привычке очень часто хранят неиспользуемые гаджеты или сезонную технику — газонокосилки, электрические насосы, фонари — в гаражах и сараях. Однако делать этого нельзя, если не соблюдать температурный режим и условия хранения.

Специалисты назвали главной ошибкой при хранении устройства несоблюдение режима температуры. Особенно это касается гаджетов с аккумуляторами. Экстремально низкая или, наоборот, высокая температура может убить батареи девайсов. То же самое касается и печатных плат, которые установлены в различной технике. В качестве примера авторы привели летнюю жару, при которой металлический гараж и подсобное помещение «превращается в печь» — горячий воздух высушивает термопасту на процессорах и деформирует пластиковый корпус устройств.

Также существует проблема влажности, из-за которой металлические детали могут покрыться ржавчиной. Кроме того, в гаражах и сараях могут жить грызуны, способные повредить провода и другие детали электронных устройств.

В начале июля журналисты издания How-To Geek перечислили аксессуары для смартфона, которые чаще всего подделывают на рынке. В топ вошли зарядки, чехлы и беспроводные наушники.

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