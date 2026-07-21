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Из жизни
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15:06, 21 июля 2026Из жизни

В городе заметили жуткое существо

В Сиэтле заметили енота-мутанта с жуткими длинными ногами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, обсуждают странное существо, замеченное на улицах. Об этом сообщает издание New York Post.

На видео, снятых очевидцами, можно увидеть небольшое животное с необычно длинными ногами. Наблюдатели подозревают, что имеют дело с енотом-мутантом, который приобрел жуткий вид из-за синдрома короткого позвоночника — редкого врожденного заболевания, при котором позвоночный столб значительно укорачивается.

Жители города дали уродцу кличку Джимоти и публикуют свои наблюдения в соцсетях. На одном из видеороликов существо перебегает по двору и поднимается по каменной лестнице. На другом — пробирается по перилам балкона и протискивается между прутьями ограждения. «Это самое сиэтлское животное из возможных», — говорится в одном из комментариев.

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