Родился козленок-мутант со сросшимися глазами

Daily Star: в Индии родился козленок-циклоп

В Индии родился козленок со сросшимися глазами, которого приняли за инопланетянина. Об этом пишет Daily Star.

Необычное животное появилось на свет в деревне Сирсауд, штат Мадхья-Прадеш. Глазные яблоки козленка-циклопа срослись в середине лба. Кроме того, у него нет век, а единственный глаз расположен прямо надо ртом, из которого свисает язык. При этом коза, родившая мутанта, произвела на свет вместе с ним абсолютно здорового второго козленка.

Рождение необычного животного вызвало ажиотаж среди местных жителей. Некоторые объявили, что животное является пришельцем из космоса. Перед домом хозяйки козленка-циклопа выстроилась огромная очередь из желающих взглянуть на него.

Как уточняет издание, скорее всего у животное появилось на свет с циклопией — редчайшим пороком развития, при котором у новорожденного отсутствует нос, а глазные яблоки срастаются в середине морды. Этот порок иногда встречается у всех позвоночных, включая человека.

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