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13:23, 13 августа 2024Из жизни

Цыпленок-мутант с четырьмя лапами вылупился в США

В США вылупился цыпленок с двумя парами лап

Фото: Muhammad Syafi Al - Adam / Unsplash

У фермеров из США из яйца вылупился цыпленок-мутант. Об этом пишет Inform NNY.

Во время сельскохозяйственной выставки Mississippi Valley Fair в штате Айова родился редчайший цыпленок с четырьмя лапами. Подобные мутации случаются в одном случае из десяти миллионов. Сначала фермер Гэри Кааса не понял, что у птицы две пары лап.

«Мне показалось, что он лежал на другом цыпленке, но как же я ошибался — у него оказалось четыре ноги», — сказал Кааса. По его словам, понять, что цыпленок особенный, можно только перевернув его — иначе лишних лап не видно.

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Кааса и его дочь-ветеринар считают, что цыпленок полностью здоров и никаких рисков для его жизни нет. «Это будет здорово, мы планируем снова привезти его в следующем году и через год после этого, чтобы показать всем, как он растет и как все происходит», — рассказал Кааса.

Пока еще рано говорить, курица это или петух. Фермер отметил, что пол можно будет определить примерно через три недели по рисунку перьев.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида на свет появился аллигатор-альбинос. За родителями вылупившегося детеныша, аллигаторами-альбиносами Метелью и Снежинкой, пристально следили специалисты. Сотрудники парка, где содержатся рептилии, подчеркнули, что в дикой природе такие особи обычно не доживают до взрослого возраста.

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      Антонина Черташ
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