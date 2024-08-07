Редчайший аллигатор-альбинос вылупился из яйца

Во Флориде вылупился аллигатор-альбинос

В американском штате Флорида на свет появился аллигатор-альбинос. Об этом сообщает Fox News.

За родителями вылупившегося детеныша, аллигаторами-альбиносами Метелью и Снежинкой, пристально следили специалисты. Сотрудники парка, где содержатся рептилии, подчеркнули, что в дикой природе такие особи обычно не доживают до взрослого возраста. Когда самка аллигатора наконец отложила яйца, их перенесли в инкубатор.

Отмечается, что в мире насчитывается всего 100-200 аллигаторов-альбиносов. Они отличаются белым окрасом кожи и красным цветом глаз.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года в зоопарке Флориды Gatorland на свет появился белоснежный аллигатор. Его особый окрас связан с лейкизмом — мутацией, которая отличается от альбинизма тем, что взывает лишь частичную потерю пигментации наружного покрова

