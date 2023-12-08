Редчайший аллигатор родился в США

В зоопарке Флориды Gatorland родился аллигатор с лейкизмом

В зоопарке американского штата Флорида появился на свет белоснежный аллигатор. Об этом сообщил зоопарк Gatorland в Орландо в соцсети X.

Новорожденная девочка весит 96 граммов, а ее длина составляет чуть меньше 100 сантиметров. Отмечается, что вместе с ней родился мальчик обычного окраса. Утверждается, что это первый случай рождения в неволе аллигатора с лейкизмом — мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова. Всего в мире восемь таких особей. «Это не просто "редкость", это абсолютно экстраординарно!», -— сообщил президент и исполнительный директор зоопарка Марк Макхью.

В зоопарке подчеркнули, что аллигаторов с лейкизмом не следует путать с альбиносами, у которых красные глаза и полная потеря пигмента. У таких особей голубые глаза. Кроме того, у лейцистических аллигаторов часто есть пятна нормальной расцветки на коже. «Без более темной пигментации кожи они не могут находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени, потому что легко обгорают на солнце», — рассказали в пресс-службе Gatorland, передает Fox 35 Orlando.

Ранее Жако Жубер, работающий гидом в природном заповеднике Мала-Мала в ЮАР, обнаружил розового слоненка с лейкизмом.