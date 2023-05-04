Гид наткнулся на редкого розового слоненка в заповеднике

Latest Sightings: в ЮАР гид наткнулся на розового слоненка с лейкизмом

Жако Жубер, работающий гидом в природном заповеднике Мала-Мала в ЮАР, обнаружил розового слоненка с редкой мутацией. Об этом сообщает Latest Sightings.

Гид рассказал, что поздно вечером отправился к реке, чтобы понаблюдать за дикой природой, когда наткнулся на розового слоненка. По словам Жубера, детеныш был радостным и вел себя активно. «В этот день все стадо вошло в реку, чтобы порезвиться и охладиться. Маленький слоненок, несмотря на свой крошечный размер, присоединился к веселью», — рассказывает он.

У слоненка лейкизм — мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова. Из-за отсутствия пигментации кожа детеныша более прозрачная, а кровеносные сосуды и капилляры под ней более заметны, что придает ей розовый оттенок.

Отмечается, что мутация не вредна для слоненка. Более того, розовая кожа может защитить его от сурового африканского солнца. Поскольку кожа более прозрачна, она пропускает больше света, что помогает регулировать температуру тела.

Заповедник Мала-Мала расположен в провинции Мпумаланга в ЮАР. На его территории можно встретить гепардов, гиен, гну, зебр, бегемотов и жирафов. Мала-Мала находится недалеко от национального парка Крюгера.

Ранее сообщалось, что в США пойман редчайший золотой большеротый окунь. Длина рыбы составляла 40 сантиметров, она имела золотистую окраску и сверкала на солнце.

