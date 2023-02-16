Мужчина поймал редчайшую золотую рыбу

Washington Post: мужчина отправился ловить рыбу и поймал редчайшего окуня золотого цвета

В американском штате Вирджиния пойман редчайший золотой большеротый окунь. Об этом сообщает Washington Post.

В сентябре 28-летний Джейкоб Мур отправился ловить рыбу на реку Аппер-Чиппокс-Крик. Ему удалось поймать более 20 большеротых окуней, и одна из рыб оказалась весьма необычной: ее длина составляла 40 сантиметров, она имела золотистую окраску и сверкала на солнце. Как правило, у большеротых окуней чешуя оливкового или темно-зеленого цвета, белое брюшко и полоса из пятен на спине.

Мур никогда не видел подобных рыб. Он сфотографировал странного окуня, после чего отпустил его обратно в воду. В январе рыбак вспомнил о нем, когда встретил Боба Смета, который работает в департаменте природных ресурсов Вирджинии. Мужчины разговорились, и Мур рассказал, что поймал большеротого окуня-альбиноса. Позже он отправил Смету фотографии рыбы, а тот переслал сообщение коллегам.

Коллега Смета Алекс МакКрикард сразу понял, что это за рыба. За время своей работы в департаменте он видел подобную мутацию только однажды, когда в 2020 году рыбак из города Стонтон поймал похожую рыбу золотого цвета.

Золотой цвет обусловлен редкой генетической мутацией, которая в силу нехватки меланина придает окуню желтую пигментацию. Это явление называется ксантизм. «Как правило, люди считают, что на миллион рыб встречается только одна такая», — отметил МакКрикард.

Департамент публично объявил о необычном улове Мура. Мужчина надеется, что это достижение поможет осуществить его давнюю мечту стать профессиональным рыбаком.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бентонвилл, штат Арканзас, также поймал редчайшего золотого большеротого окуня. Мужчина отпустил пойманную рыбу, но планирует сделать ее реплику по фотографиям.