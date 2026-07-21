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Силовые структуры
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15:17, 21 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта информация о вербовке российских подростков в террористы

СК раскрыл новые детали дела 17-летнего вербовщика из Дагестана
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Большинство российских подростков попадают в схемы вербовки либо за деньги, либо через многоуровневый обман. Об этом в беседе с KP.RU рассказала заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Елена Леоненко.

По ее словам, идеологически мотивированных — меньшинство, и ими часто движет «слепая агрессия к окружающему миру» и «дикая смесь из ультраправых идей и ненависти к человечеству». Как отметила Леоненко, в США и Европе сейчас наблюдается всплеск нигилистического терроризма — когда ненавидят не конкретную школу, а все современное общество в целом.

Леоненко также поделилась новыми деталями дела 17-летнего вербовщика из Дагестана, который через соцсети создавал крупные сообщества и вовлекал несовершеннолетних в террористическую деятельность. Следствие установило, что задержанный начинал действовать самостоятельно из желания самоутвердиться. Однако позже его активность привлекла внимание Службы безопасности Украины (СБУ), которая стала ему платить.

Ранее в СК заявили, что родители должны интересоваться увлечениями своих детей-подростков, чтобы уберечь их от вербовки для атак на инфраструктуру России и вовлечения в другие преступления.

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