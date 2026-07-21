Российских родителей призвали насторожиться из-за странных символов в телефонах подростков

Зампред СК Леоненко: Родители должны интересоваться увлечениями подростка

Родители должны интересоваться увлечениями своих детей-подростков, чтобы уберечь их от вербовки для атак на инфраструктуру России и вовлечения в другие преступления. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Елена Леоненко в беседе с KP.RU.

«Если увидели на страничке ребенка или в его телефоне незнакомую картинку, странные символы, непонятные слова — не поленитесь посмотреть в интернете, что это значит», — посоветовала зампред СК.

Леоненко пояснила, что некоторые символы могут свидетельствовать о том, что их ребенок интересуется запрещенными организациями или оказался вовлечен в ее деятельность. Также она призвала разъяснять детям, что общение с незнакомцами в сети может иметь негативные последствия.

Ранее в СК рассказали о вербовке российских подростков для диверсий через мемы. После такого контента подростка затягивают глубже через ссылки и общение в игровых чатах.