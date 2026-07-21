В СК рассказали о вербовке российских подростков для диверсий через мемы

Российских подростков в сети вербуют для совершения диверсий. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Елена Леоненко в беседе с KP.RU.
«Эта "воронка" во многих случаях начинается с "Тиктока", с мемов (забавных фото или коротких видео — прим. «Ленты.ру») и эдитов (короткие динамичные ролики с использованием спецэффектов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Леоненко.
После такого контента подростка затягивают глубже через ссылки и общение в игровых чатах.
Зампред СК напомнила, что ответственность за фильтрацию того, что смотрит и читает подросток, лежит на взрослых. Она призвала выстраивать доверительные отношения с детьми и интересоваться тем, какой контент они потребляют. Леоненко добавила, что интерес к деструктивной тематике может сигнализировать о проблемах и требует подключения психолога во избежание трагедии.
Ранее ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов рассказал, что украинские спецслужбы вербуют российских девушек для совершения терактов с помощью «медовой ловушки». Особенно подвержены таким манипуляциям одинокие женщины.