Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 21 июля 2026Силовые структуры

В СК рассказали о вербовке российских подростков для диверсий через мемы

Зампред СК Леоненко: Вербовка подростков для диверсий начинается с мемов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российских подростков в сети вербуют для совершения диверсий. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Елена Леоненко в беседе с KP.RU.

«Эта "воронка" во многих случаях начинается с "Тиктока", с мемов (забавных фото или коротких видео — прим. «Ленты.ру») и эдитов (короткие динамичные ролики с использованием спецэффектов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Леоненко.

После такого контента подростка затягивают глубже через ссылки и общение в игровых чатах.

Зампред СК напомнила, что ответственность за фильтрацию того, что смотрит и читает подросток, лежит на взрослых. Она призвала выстраивать доверительные отношения с детьми и интересоваться тем, какой контент они потребляют. Леоненко добавила, что интерес к деструктивной тематике может сигнализировать о проблемах и требует подключения психолога во избежание трагедии.

Ранее ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов рассказал, что украинские спецслужбы вербуют российских девушек для совершения терактов с помощью «медовой ловушки». Особенно подвержены таким манипуляциям одинокие женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК
    Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok