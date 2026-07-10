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15:02, 10 июля 2026Россия

Ветеран «Альфы» рассказал о «медовой ловушке» для вербовки российских девушек Киевом

Ветеран «Альфы» Попов: Киев вербует российских девушек с помощью «медовой ловушки»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DaraSoy / Shutterstock / Fotodom

Украинские спецслужбы вербуют российских девушек для совершения терактов с помощью «медовой ловушки». Подробнее об этом способе рассказал ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов в беседе с «Царьградом».

Он пояснил, что кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ) имитируют любовные отношения с россиянками, скрывая свои истинные намерения. Особенно подвержены таким манипуляциям одинокие женщины, предупредил ветеран «Альфы».

Этот метод, так сказать, такие медовые ловушки, они были изобретены давно. Во-первых, значит, есть мотивация, есть психология, женщины верят в то, что хотят увидеть, что хотят услышать

Андрей Поповветеран группы антитеррора «Альфа»

По словам подполковника запаса, сотрудники СБУ используют для создания «медовых ловушек» специальных ботов на основе искусственного интеллекта. Это позволяет им «обрабатывать» десятки и сотни тысяч женщин. Такие боты собирает всю доступную информацию о человеке, оценивают его психологический портрет и дают куратору готовые рекомендации: как себя вести, когда звонить, какие цветы дарить и на что обращать внимание.

Действенность такой схемы Попов объяснил наличием людей со склонностью к преступному поведению и готовностью пойти на противоправные меры ради собственного счастья.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный также заявил, что все чаще украинские спецслужбы вербуют молодых женщин с помощью «медовой ловушки» — схеме, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая быть с ней, если она выполнит все его задания.

Накануне стало известно, что российская спецслужба сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов, запланированную Киевом. На месте задержали 25-летнюю девушку, завербованную украинской стороной еще в 2024 году. Она занималась разведкой для Киева в Санкт-Петербурге и Москве. Россиянка призналась, что находится в романтических отношениях со своим украинским куратором. По ее словам, он пообещал ей продолжить их отношения уже на Украине после того, как она выполнит все его задания.

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