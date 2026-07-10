Украинские спецслужбы вербуют российских девушек для совершения терактов с помощью «медовой ловушки». Подробнее об этом способе рассказал ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов в беседе с «Царьградом».
Он пояснил, что кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ) имитируют любовные отношения с россиянками, скрывая свои истинные намерения. Особенно подвержены таким манипуляциям одинокие женщины, предупредил ветеран «Альфы».
Этот метод, так сказать, такие медовые ловушки, они были изобретены давно. Во-первых, значит, есть мотивация, есть психология, женщины верят в то, что хотят увидеть, что хотят услышать
По словам подполковника запаса, сотрудники СБУ используют для создания «медовых ловушек» специальных ботов на основе искусственного интеллекта. Это позволяет им «обрабатывать» десятки и сотни тысяч женщин. Такие боты собирает всю доступную информацию о человеке, оценивают его психологический портрет и дают куратору готовые рекомендации: как себя вести, когда звонить, какие цветы дарить и на что обращать внимание.
Действенность такой схемы Попов объяснил наличием людей со склонностью к преступному поведению и готовностью пойти на противоправные меры ради собственного счастья.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный также заявил, что все чаще украинские спецслужбы вербуют молодых женщин с помощью «медовой ловушки» — схеме, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая быть с ней, если она выполнит все его задания.
Накануне стало известно, что российская спецслужба сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов, запланированную Киевом. На месте задержали 25-летнюю девушку, завербованную украинской стороной еще в 2024 году. Она занималась разведкой для Киева в Санкт-Петербурге и Москве. Россиянка призналась, что находится в романтических отношениях со своим украинским куратором. По ее словам, он пообещал ей продолжить их отношения уже на Украине после того, как она выполнит все его задания.