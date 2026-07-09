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09:58, 9 июля 2026Силовые структуры

ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов в Москве. Одной из жертв должен был стать высокопоставленный военный

ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного сотрудника Минобороны
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентный по масштабу теракт в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О деталях рассказали в центре общественных связей ведомства.

В качестве главной цели украинские спецслужбы выбрали столичные объекты военной инфраструктуры. В частности, они планировали ударить дронами по ведущему военному предприятию. Кроме того, их целью был высокопоставленный сотрудник Министерства обороны России.

На месте задержали 25-летнюю девушку, завербованную украинской стороной еще в 2024 году. Все это время она занималась разведкой для Киева в Санкт-Петербурге и Москве. В отношении нее возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Россиянка призналась в романтической связи с украинским куратором

В ходе задержания россиянка призналась, что находится в романтических отношениях со своим украинским куратором. По ее словам, он пообещал ей продолжить их отношения уже на Украине после того, как она выполнит все его задания.

В марте 2026 года девушка арендовала квартиру рядом с домом военного, который должен был стать жертвой теракта, и установила там камеры для наблюдения за ним и его машиной. При этом трансляция всех действий сотрудника Минобороны передавалась сразу на Украину.

Сама россиянка намеревалась уехать из страны транзитом через Турцию и Молдавию, чтобы затем добраться до Украины и встретиться там с возлюбленным. Девушка согласилась сотрудничать со следствием и полностью признала вину, ее доставили в СИЗО.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Задержанная подготовила квартиру для исполнителя теракта

На допросе россиянка рассказала, что украинские спецслужбы поручили ей подготовить квартиру для исполнителя теракта. По словам девушки, он должен был заселиться в арендованное жилье сразу после ее отъезда из России.

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После обысков в снятой девушкой квартире версия ФСБ подтвердилась — украинская сторона предоставляла деньги для аренды квартир в России, в которых проходила подготовка к терактам и диверсиям. На месте силовики обнаружили продукты питания и различные средства маскировки для будущего исполнителя теракта.

У самой россиянки также изъяли смартфоны с перепиской с украинскими спецслужбами, видеокамеры и средства индивидуальной маскировки, которыми она пользовалась в ходе слежки за военным.

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