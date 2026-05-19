12:16, 19 мая 2026

В российском регионе задержали иностранцев, готовивших диверсию на военном объекте. Что известно?

ФСБ показала задержание диверсантов, планировавших теракт в Воронежской области
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала диверсантов, планировавших совершить теракт на военном объекте в российском регионе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — говорится в сообщении.

Известно, что фигуранты подорвали беспилотный летательный аппарат на территории воинской части.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Возбуждены уголовные дела по статье 276.1 УК РФ («Оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»), части 2 статьи 281 УК РФ («Совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Устроившие подрыв диверсанты попали на видео

ФСБ поделилась кадрами задержания иностранцев. На видео спецназовцы хватают и укладывают мужчин на землю.

Задержанные прибыли в Воронежскую область, забрали из тайника оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны, а потом активировали один из них на территории воинской части региона.

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Установлено, что иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины посредством мессенджера Telegram. По поручению куратора они выполняли задания, связанные с приобретением зарегистрированных на подставных лиц сим-карт и проверкой на конкретных участках местности уровня сигнала мобильных операторов связи

ФСБ России

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

В апреле правоохранители задержали двух граждан России, планировавших атаковать нефтяное предприятие в Коми беспилотниками. Они также готовили теракт по заданию украинских спецслужб. Кроме того, злоумышленники через различные мессенджеры передавали иностранным спецслужбам данные о нефтеперерабатывающих предприятиях региона, российских военных, сотрудниках правоохранительных органов и участниках специальной военной операции.

Материалы по теме:
ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина
ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина
11 августа 2025
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ. Местный житель принес туда бомбу в колонке, чтобы ловить предателей
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ. Местный житель принес туда бомбу в колонке, чтобы ловить предателей
2 февраля 2026
Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео
Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео
26 февраля 2026

По указанию кураторов фигуранты достали из заранее приготовленного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ). При попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. На месте происшествия изъяли два БПЛА с боевой частью, два пистолета Макарова и телефоны, в которых содержалось подтверждение их преступной деятельности.

