ФСБ показала задержание диверсантов, планировавших теракт в Воронежской области

ФСБ задержала диверсантов, планировавших совершить теракт на военном объекте в российском регионе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — говорится в сообщении.

Известно, что фигуранты подорвали беспилотный летательный аппарат на территории воинской части.

Возбуждены уголовные дела по статье 276.1 УК РФ («Оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»), части 2 статьи 281 УК РФ («Совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Устроившие подрыв диверсанты попали на видео

ФСБ поделилась кадрами задержания иностранцев. На видео спецназовцы хватают и укладывают мужчин на землю.

Задержанные прибыли в Воронежскую область, забрали из тайника оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны, а потом активировали один из них на территории воинской части региона.

Установлено, что иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины посредством мессенджера Telegram. По поручению куратора они выполняли задания, связанные с приобретением зарегистрированных на подставных лиц сим-карт и проверкой на конкретных участках местности уровня сигнала мобильных операторов связи ФСБ России

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

В апреле правоохранители задержали двух граждан России, планировавших атаковать нефтяное предприятие в Коми беспилотниками. Они также готовили теракт по заданию украинских спецслужб. Кроме того, злоумышленники через различные мессенджеры передавали иностранным спецслужбам данные о нефтеперерабатывающих предприятиях региона, российских военных, сотрудниках правоохранительных органов и участниках специальной военной операции.

По указанию кураторов фигуранты достали из заранее приготовленного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ). При попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. На месте происшествия изъяли два БПЛА с боевой частью, два пистолета Макарова и телефоны, в которых содержалось подтверждение их преступной деятельности.