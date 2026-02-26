Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

ФСБ: В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного офицера МО РФ

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Минобороны (МО) России. ФСБ сообщила, что двое россиян по заданию спецслужб Украины планировали совершить теракт с помощью самодельной бомбы.

Как утверждает спецслужба, подозреваемые через Telegram связались с представителем украинских спецслужб, сообщив о готовности совершить теракт. По заданию куратора они забрали из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), выяснили адрес военного и заложили бомбу под его машину.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ взрывное устройство было обнаружено и обезврежено. Злоумышленники задержаны и дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в центре общественных связей ФСБ.

Закладка бомбы под машину попала на видео. На опубликованных кадрах виден один из подозреваемых. В ночное время он подходит к автомобилю на парковке, нагибается, судя по всему, заложив СВУ под машину со стороны водителя, и затем уходит.

Кадр: ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала россиянина, который собирался поджечь самолет

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который готовил теракт на военном аэродроме по заданию разведки Украины.

На кадрах силовики ведут мужчину, показывающего на гору камней, под которой находился тайник и откуда он забрал компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Мужчина собирался поджечь военный самолет. Он сам связался с украинской спецслужбой через мессенджер. По указанию куратора кубанец собирал и отсылал разведке фотографии и видео с военными объектами, расположенными на территории региона.

В Москве бросили бомбу в машину ГАИ

23 февраля в районе Савеловского вокзала в Москве смертник бросил в сторону полицейского автомобиля СВУ. Жертвой нападения стал сотрудник ГАИ, преступник также не выжил. Еще двое полицейских были доставлены в одну из городских больниц.

В сети появились кадры с места взрыва. На снимке видно, что брошенное преступником СВУ было большой мощности — у автомобиля повреждены все двери, выбиты стекла, а крыша выгнулась от взрывной волны.