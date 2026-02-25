В России готовился теракт на военном аэродроме

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт, который готовился на военном аэродроме в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое УФСБ.

По данным ведомства, теракт готовили украинские спецслужбы. В качестве исполнителя они привлекли 40-летнего россиянина – он сам установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремисткой организацией в РФ).

По заданию куратора мужчина передавал сотрудникам ГУР Украины фото и видео с военных объектов региона. После этого он изготовил зажигательные смеси, при помощи которых собирался поджечь самолет на одном из местных аэродромов.

Ранее Магдагачинский районный суд заключил под стражу на два месяца помощника машиниста, который обвиняется в поджоге локомотива. Его задержали сотрудники ФСБ.