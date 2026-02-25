В поджоге локомотива в Приамурье заподозрили помощника машиниста

Суд арестовал на 2 месяца помощника машиниста за поджог локомотива в Приамурье

Магдагачинский районный суд заключил под стражу на два месяца помощника машиниста, который обвиняется в поджоге локомотива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

По версии следствия, арестованный проник в машинное отделение электровоза и при помощи зажигательной смеси поджег блок управления электричеством. Сотрудники депо вовремя заметили возгорание и быстро его ликвидировали, а злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Он во всем сознался.

В настоящее время в отношении помощника машиниста возбуждено уголовное дело о диверсии. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на областное УФСБ, к поджогу электровоза молодого человека склонили неизвестные. Они взломали его аккаунт на «Госуслугах» и оформили кредиты, а затем пригрозили уголовным делом о финансировании Вооруженных сил Украины.

