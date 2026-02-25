ФСБ предотвратила заказное убийство российского бизнесмена

ФСБ предотвратила заказное убийство крупного оренбургского бизнесмена

Сотрудники силовых структур предотвратили заказное убийство предпринимателя из Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Заказчиком оказался 49-летний местный житель и бизнесмен — он уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 («Организация приготовления убийства по найму») УК РФ.

По версии следствия, умысел на преступление возник у мужчины в сентябре 2025 года. Он не хотел отдавать коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей и обратился к знакомому для подготовки убийства. Злоумышленник разработал план, а затем передал сообщнику фотографию жертвы и деньги — последние были предназначены для покупки оружия, боеприпасов и автомобиля. Заказчика задержали сотрудники ФСБ при передаче денег за якобы оконченное преступление. Сейчас он находится под стражей.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, убийство крупного предпринимателя готовил выходец из Центральной Азии. Его жертвой должен был стать его соотечественник, получивший российское гражданство.

