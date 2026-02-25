Реклама

Силовые структуры
10:11, 25 февраля 2026Силовые структуры

ФСБ предотвратила заказное убийство российского бизнесмена

ФСБ предотвратила заказное убийство крупного оренбургского бизнесмена
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур предотвратили заказное убийство предпринимателя из Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Заказчиком оказался 49-летний местный житель и бизнесмен — он уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 («Организация приготовления убийства по найму») УК РФ.

По версии следствия, умысел на преступление возник у мужчины в сентябре 2025 года. Он не хотел отдавать коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей и обратился к знакомому для подготовки убийства. Злоумышленник разработал план, а затем передал сообщнику фотографию жертвы и деньги — последние были предназначены для покупки оружия, боеприпасов и автомобиля. Заказчика задержали сотрудники ФСБ при передаче денег за якобы оконченное преступление. Сейчас он находится под стражей.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, убийство крупного предпринимателя готовил выходец из Центральной Азии. Его жертвой должен был стать его соотечественник, получивший российское гражданство.

Ранее житель Владивостока случайно задавил знакомого, пытаясь расправиться с другим человеком.

