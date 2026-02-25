Реклама

Силовые структуры
09:28, 25 февраля 2026

Россиянин перепутал конкурента с приятелем и случайно задавил не того

Житель Владивостока случайно задавил приятеля, перепутав его с конкурентом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Владивостока случайно задавил знакомого, пытаясь расправиться с другим человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Все произошло 24 февраля на улице Лазо в Артеме. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них сел за руль Toyota Axio и нажал на газ. Под его колесами оказался приятель — подозреваемый ошибочно принял его за своего оппонента. Потерпевшего спасти не смогли.

В отношении 45-летнего жителя Владивостока возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее правоохранительные органы задержали водителя грузовика, который во время проезда таможни сбил сотрудника и попытался скрыться.

