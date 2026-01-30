Российский таможенник пострадал от бегущего к границе дальнобойщика

Водитель грузовика сбил сотрудника Смоленской таможни и рванул в Белоруссию

Правоохранительные органы задержали водителя грузовика, который во время проезда таможни сбил сотрудника и попытался скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, мужчина незаконно перевозил товары из Белоруссии в Россию. Его выявили на Смоленской таможне и попросили пройти досмотр. Водитель отказался подчиниться и попытался скрыться — в этот момент он наехал на таможенника и рванул обратно к границе. Вскоре его авто смогли остановить.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Дальнобойщику может грозить до десяти лет колонии.

Ранее в Дагестане сотрудники Россельхознадзора обнаружили почти 130 килограммов марихуаны при досмотре партии импортного укропа.

