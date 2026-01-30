Реклама

13:43, 30 января 2026

В прибывшем в Россию укропе нашли наркотик

В Дагестан пытались провезти 129 кг марихуаны, спрятанных в коробках с укропом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Дагестане сотрудники Россельхознадзора обнаружили почти 130 килограммов марихуаны при досмотре партии импортного укропа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Пакеты с наркотиком были спрятаны на дне коробок, которые прибыли из-за границы. Ввезенный товар досматривался на складе временного хранения «Виадук».

Всего сотрудники нашли 129 килограммов каннабиса. Его передали силовикам.

Ранее в Белгородском районном суде дал показания капитан грузового судна ESER Сергей Котловский, нанятый местной жительницей Оксаной Зубаревой и подданным Испании для перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы.

