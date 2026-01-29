Реклама

15:30, 29 января 2026

Капитан российского экипажа раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы

Капитан Котловский: Зубарева обещала за перевозку кокаина $7000 и угрожала
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгородском районном суде дал показания капитан грузового судна ESER Сергей Котловский, нанятого местной жительницей Оксаной Зубаревой и подданным Испании для перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

Свидетель раскрыл детали переговоров с заказчицей. По его словам, она обещала платить ежемесячно 7 тысяч долларов ему и по 1,6 тысячи долларов членам экипажа. Как отметил Котловский, поначалу им предложили меньшую зарплату, но он настоял на своих условиях, в итоге Зубарева согласилась. Капитан говорит, что условия были хорошие, поэтому люди с удовольствием пошли на контракт, рассчитанный на год и с частой сменой: два через два или три через три месяца. Практически всю команду он набрал лично из белгородцев.

По версии следствия, российский экипаж был нанят в конце 2018 года для транспортировки груза под панамским флагом из Панамы в Марокко. Во время рейда Зубарева по указанию сообщников из международной организованной группы приказала команде сменить курс в открытом море и прибыть к венесуэльскому острову Ла-Тортуга для погрузки 8,7 тонны кокаина, после чего судно отправилось в порт назначения.

Котловский рассказал, что указание от Зубаревой о приемке незаконного груза с неизвестных ему катеров он получил на телефон. Свои слова она подкрепила угрозами, сказав, что экипаж не может отказаться. «Это может плохо закончиться для вас и ваших семей — вот такой разговор был», — вспоминает капитан. Он заявил заказчице, что собирается утопить груз или сообщить властям, в ответ получил угрозы и обещание дополнительного вознаграждения в размере двух миллионов долларов.

Судно с наркотиками было задержано в порту Кабо-Верде. В 2020 году членов экипажа приговорили к длительным срокам, но в марте 2024 года они смогли вернуться в Россию.

Дело Зубаревой передано для рассмотрения по существу в Белгородский суд.

