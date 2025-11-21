Сообщницу приговоренных в Кабо-Верде моряков будут судить в России

Сообщницу моряков, осужденных в Кабо-Верде за контрабанду, ждет суд в Белгороде

Сообщницу моряков, осужденных в 2020 году в Кабо-Верде за контрабанду кокаина, будут судить в Белгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

51-летнюю Оксану Зубареву обвиняют в преступлении по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года она вместе с гражданином Испании наняла в России экипаж грузового судна ESER. Оно должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко.

В открытом море судно, по указанию Зубаревой, сменило курс и около острова Ла-Тортуга приняло на борт 8,7 тонны кокаина.

Не достигнув порта назначения, судно с наркотиками было вынуждено зайти в порт Кабо-Верде. Там экипаж был задержан местной полицией. В 2020 году россиян приговорили к длительным срокам. Однако в марте 2024 года они смогли вернуться в Россию.