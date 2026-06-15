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08:10, 15 июня 2026Россия

Алаудинов заявил о фейке про контроль «Ахмата» над ведущей в Крым трассой

Командир «Ахмата» Алаудиов заявил о фейке про контроль спецназа над трассой «Новороссия»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Видео, на кадрах которого генерал-лейтенант Апти Алаудинов «рассказывает», что спецназ «Ахмат» якобы берет под контроль ведущую в Крым трассу «Новороссия», является фейком. Об этом заявил сам Алаудинов в Telegram.

В видео, которое показал Алаудинов, говорится, что «Ахмат» защитит Крым от украинских беспилотников и блокады. Генерал-лейтенант сообщил, что эти кадры созданы искусственным интеллектом. «Не поддавайтесь уловкам врага. Победа за Россией! Всегда!» — прокомментировал он появление фейка.

Алаудинов связал появление фейков о планах «Ахмата» защищать Крым с получением Украиной новой суммы от Запада.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный заявил, что Вооруженные силы Украины не отказываются от идеи организовать блокаду Крымского полуострова. По словам журналиста, для этой цели ВСУ используют «широкую номенклатуру беспилотных систем», среди которых и изделия иностранного производства.

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