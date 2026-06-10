Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:00, 10 июня 2026Россия

Раскрыт возможный план атак Украины на Крым

Военкор Поддубный: Украина не отказывается от планов организовать блокаду Крыма
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отказываются от идеи организовать блокаду Крымского полуострова. Возможный план атак ВСУ на Крым раскрыл российский военкор Евгений Поддубный.

По словам журналиста, для этой цели ВСУ используют «широкую номенклатуру беспилотных систем», среди которых и изделия иностранного производства.

Противник продолжает наращивать усилия в части ударов по нашей территории. При этом киевский режим концентрируется на системном огневом поражении объектов на Крымском полуострове

Евгений Поддубныйвоенкор

Журналист добавил, что ВСУ сосредоточены на попытках поражения гражданских объектов, чтобы нанести максимальный урон населению и добиться медийного эффекта.

8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что украинский дрон ударил по тепловозу, направлявшемуся из Москвы в Симферополь — жертвой атаки стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения. До этого, 4 июня, ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. В результате пострадали четыре человека, один из них не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

    Уничтожение склада БПЛА ВСУ российскими «Геранями» попало на видео

    В Чебоксарах начали подсчитывать ущерб от ракетной атаки ВСУ

    Самолет Зеленского вернулся в Польшу после изменения маршрута полетов на фоне скандала

    Российский поселок отрезало от большой земли

    Посол США в Израиле высказался об анонсированных Трампом ударах по Ирану

    Раскрыта судьба подмосковного дома известного композитора

    Раскрыты подробности налета ВСУ на российские регионы

    Дмитриев назвал ключ к восстановлению отношений России и США

    Японские медведи снова убивают людей. Они стали умнее, опаснее и почти добрались до Токио. Пострадал турист из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok