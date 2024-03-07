Осужденные в Кабо-Верде за наркотики российские моряки вернулись в Мурманск

Депутат Веллер: осужденные в Кабо-Верде за наркотики моряки вернулись в Мурманск

Российские моряки, которых в 2019 году задержали в Кабо-Верде и осудили за контрабанду наркотиков, вернулись в Мурманскую область. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий выразил уверенность в том, что «большинство моряков "вляпались" в эту историю, не зная о том, для совершения какого рейса их нанимают».

«Пять лет в африканской тюрьме — это тяжелейшее испытание и наказание», — добавил Веллер.

Российские моряки были задержаны в Кабо-Верде в феврале 2019 года за контрабанду 9,5 тонны кокаина. Судно осталось в порту Прая. По одной из версий, была принудительная команда взять груз на борт со стороны неких вооруженных людей. В феврале 2020 года суд признал их виновными.