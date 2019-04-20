Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами

Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа. Об этом в субботу, 20 апреля, заявил РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

Парламентарий встретился с задержанными в тюрьме на острове Сантьяго 19 апреля. «Была принудительная команда взять груз на борт. Подошли три лодки, в одной из которых находились вооруженные люди. Версия капитана заключается в том, что команда в этот момент находилась в безвыходном положении», — рассказал Веллер.

По его словам, защита утверждает, что у «этой версии существуют определенные объективные доказательства», которые уже были переданы полиции Кабо-Верде. Депутату моряки заявили, что не знали, какой груз перевозят, и надеются на оправдательный приговор, отмечает издание.

18 апреля российская сторона подписала контракт с местным адвокатом, который будет представлять интересы всех 12 россиян. Стоимость контракта составила 60 тысяч евро. Деньги были собраны благотворительным фондом в Мурманске, рассказал депутат.

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По словам Веллера, моряки в настоящее время находятся в статусе подозреваемых, однако в связи с тем, что на острове расположена только одна тюрьма, они содержатся там вместе с гражданами, которые уже отбывают наказание. Все 12 моряков «в достаточной степени здоровы», а условия их содержания — «по большому счету нормальные», приводит слова депутата агентство. Для двух моряков был решен вопрос с лекарственными препаратами, и каждому на специальный счет, которым они пользуются в тюрьме, было внесено по 200 долларов.

Веллер добавил, что российское посольство содействует налаживанию нормального обмена информацией арестованных с семьями.

Ранее российские моряки пожаловались на условия содержания под стражей. В письме одного из них говорилось, что им до сих пор не перевели правила поведения с португальского языка и не дали забрать с судна запасное нижнее белье. Россиянин отметил, что их кормят только рисом и плохо снабжают лекарствами.

Российские моряки были задержаны в Кабо-Верде в феврале текущего года. Судно осталось в порту Прая.

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