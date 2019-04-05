Пойманные с тоннами кокаина российские моряки пожаловались на африканскую тюрьму

Российские моряки, задержанные по подозрению в контрабанде наркотиков в африканском Кабо-Верде, пожаловались на условия содержания под стражей. Письмо одного из них, датированное 2 апреля, передали в редакцию RTVI родственники.

Как говорится в письме, россиянам до сих пор не перевели правила поведения с португальского языка. Их также рассадили по разным камерам, в том числе с уже осужденными людьми, и не дали забрать с судна запасное нижнее белье. «Нас сделали нищими, мы для них люди второго сорта», — пишет задержанный.

По его словам, моряков плохо кормят — «каждый день едим только рис» — и плохо снабжают лекарствами. В частности, автор письма рассказал, что у него было кровотечение, его возили в госпиталь к гастроэнтерологу, но из этого «ничего хорошего не получилось». Он добавил, что врачи над россиянами издеваются: «Говорят, при такой комплекции надо принимать витамины, только не говорят, где их взять».

При этом в камерах у моряков нет туалетов, из-за чего им приходится использовать пакеты, которых тоже мало. Автор из-за этого хотел попросить перевода в изолятор, где туалет есть. Россиянин отметил, что их навещает сотрудник российского посольства Алексей, однако даже его обещания далеко не всегда воплощаются в жизнь.

Заведующий консульским отделом посольства России в Кабо-Верде Алексей Дубовицкий рассказал Daily Storm, что моряки «не только рис едят». По его словам, туалет в тюрьме есть, и при необходимости они могут в него выйти. «Медицинская помощь им оказывается, но, действительно, проблемы есть, они решаются», — добавил он.

11 российских моряков были задержаны в Кабо-Верде 1 февраля. Сообщалось, что на судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко. Оно было вынуждено остановиться в порту Кабо-Верде, когда один из членов экипажа погиб.

Суд решил, что на время следствия россияне будут находиться в тюрьме в черте города Прая.

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