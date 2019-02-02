Появились подробности задержания россиян с тоннами кокаина в Африке

Российские моряки, задержанные в африканском Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков, в ближайшее время предстанут перед судом. Об этом в субботу, 2 февраля, «Интерфаксу» сообщили в посольстве России в Кабо-Верде.

Как уточнил собеседник агентства, обвинений россиянам пока предъявлено не было. «В скором времени должен состояться суд, ожидаем информации о времени его проведения», — отметил он, добавив, что на данный момент члены экипажа находятся в уголовной полиции.

Также представитель дипмиссии подчеркнул, что задержанных моряков содержат в нормальных условиях и обеспечивают всеми необходимыми предметами обихода. «Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего», — заметил источник.

11 российских моряков были задержаны в Кабо-Верде 1 февраля. Сообщалось, что на судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден остановиться в порту Кабо-Верде.

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