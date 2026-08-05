В России предложили ограничить бюджетные места в вузах для одной категории абитуриентов

Ректор МГИМО Торкунов предложил ограничить бюджетные места в вузах для олимпиадников

Выпускники, выигравшие олимпиады, которые позволяют поступить без вступительных испытаний в российские вузы, занимают слишком много бюджетных мест. Об этом «Российской газете» заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, призвав ввести для этой категории абитуриентов специальную квоту.

Поступление по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) остается стандартным конкурсом, где места распределяются по сумме баллов, но проводится он уже после того, как олимпиадники займут свою часть бюджета, поэтому даже высокие 280-290 баллов часто не гарантируют проход. Поступление по олимпиаде (БВИ), напротив, дает победителям перечневых олимпиад право на зачисление вне общего конкурса и в первую волну, позволяя им занимать до 70 процентов мест на топ-специальностях и фактически вытеснять «егэшников». Именно это преимущество олимпиадников сейчас предлагают ограничить квотами, чтобы сохранить часть бюджетных мест для основной массы абитуриентов, сдающих экзамены на общих основаниях.

«В этом году на приоритетном этапе в вуз зачислены 255 человек — это 57 процентов от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров ВсОШ [Всероссийской олимпиады школьников] — 143 человека», — рассказал Торкунов.

По словам ректора МГИМО, для поступающих по олимпиаде абитуриентов необходимо ввести квоту, которая должна составлять не более 10-15 процентов от общего числа бюджетных мест.

Ранее в Госдуме предложили изменить порядок учета ЕГЭ и вступительных испытаний в вузах. Суть инициативы заключается в том, чтобы дать возможность поступающим право выбора вступительных испытаний: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум форматам по одному и тому же предмету.